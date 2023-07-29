«مطرح مطروح» يحقق 1.6 مليون جنيه في أسبوعه الثاني بدور العرض

يواصل فيلم «مطرح مطروح»، بطولة الفنان محمود حميدة، وإخراج وائل إحسان، تذيل قائمة إيرادات اليومية لأسبوعه الثاني في دور العرض السينمائي، حيث حقق الفيلم أمس الجمعة إيرادات بلغت 172 ألف جنيه، وفقا للتقرير الصادر عن محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وارتفع إجمالي إيرادات فيلم «مطرح مطروح» ليصل لـ 1.6 مليون جنيه، حيث سجل في أسبوعه الأول في دور العرض السينمائي 1.4 مليون جنيه، بينما حقق في أول أيامه بالأسبوع الثاني 116 ألف جنيه، أما في اليوم الثاني فبلغت الإيرادات 143ألف جنيه.

تفاصيل فيلم «مطرح مطروح»

تدور أحداث فيلم «مطرح مطروح» في مزيج ما بين الكوميديا والفنتازيا خلال فترة الأربعينات، عندما تذهب عائلة لقضاء العطلة الصيفية في مدينة مرسى مطروح، ولكنها تفاجئ باندلاع معارك ضمن الحرب العالمية الثانية في محيط المنزل الذي يقيمون به، لتحدث عدد من المواقف الكوميدية أثناء محاولتهم للنجاة بحياتهم.

والفيلم من بطولة محمود حميدة، وشيماء سيف، وكريم عفيفي، وليلى أحمد زاهر، ومن إخراج وائل إحسان.