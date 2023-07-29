«الداخلية»: ضبط 227 قضية مخدرات وتنفيذ 82 ألف حكم قضائي

أعلنت وزارة الداخلية، مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملات خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (227) قضية مواد مخدرة بإجمالي (245) متهما ضُبط خلالها «كمية من مخدر الحشيش وزنت (85,177 كيلو جرام)- كمية من مخدر البانجو وزنت (23,300 كيلو جرام)- كمية من مخدر الهيروين وزنت (13,616 كيلو جرام)».

كما تم ضبط كمية من مخدر الشابو وزنت (2,900 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,250 كيلو جرام) وكمية من مخدر الآيس وزنت (1,090 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيدرو وزنت (500 جرام) وكمية من مخدر البودر وزنت ( 460 جراما) وعدد (6724) قرصا مخدرا، بالإضافة إلى تنفيذ 82 ألف حكم قضائي.