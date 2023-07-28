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ضبط 252 قضية مخدرات وتنفيذ 83 ألف حكم قضائي في حملات أمنية

كتب:

محمد سيف
01:59 م | الجمعة 28 يوليو 2023
حشيش

حشيش

تواصل أجهزة الأمن حملاتها الموسعة في جميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 252 قضية مخدرات، و115 سلاحا ناريًا، كما نفذت 83 ألفًا و622 حكمًا قضائيًا متنوعًا في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

- ضبط 252 قضية مواد مخدرة بإجمالي 274 متهمًا.

- ضبط 115 سلاحا ناريا بحوزة 92 متهمًا.

- تنفيذ 83 ألفًا و622 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

- ضبط 25 متهمًا هاربًا.

- ضبط 9 متهمين بأعمال بلطجة.

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بقلم محمد سيف

صحفي - حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.