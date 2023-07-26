«الداخلية»: ضبط 180 كيلو مخدرات في حملات أمنية خلال 24 ساعة

تواصل أجهزة الأمن، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة، وجرى ضبط 276 قضية مخدرات، و105 قطع سلاح ناري، وتنفيذ 82346 حكما قضائيا متنوعا، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأوضحت وزارة الداخلية، أنّ قضايا المخدرات تضمّنت ضبط 295 متهما، بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 104,531 كيلوجرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 41,300 كيلوجرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 16,435 كيلوجرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 12,200 كيلوجرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 2,182 كيلوجرام، كمية من مخدر الآيس وزنت 1,385 كيلوجرام، كمية من مخدرالإستروكس وزنت 1,180 كيلوجرام.، كمية من مخدر البودر وزنت 1,158 كيلوجرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 570 جراما.