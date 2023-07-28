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القبض على تاجر مخدرات بحوزته كيلو حشيش في القاهرة

كتب:

محمد سيف
02:37 م | الجمعة 28 يوليو 2023
المتهم

المتهم

ألقت أجهزة الأمن القبض على شاب بتهمة الاتجار في المخدرات كما ضبطت كمية من مخدر الحشيش بحوزة المتهم في القاهرة بقصد الاتجار، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة القطامية، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – سلاح أبيض "مطواه") وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها بدائرة القسم والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد سيف

صحفي - حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.