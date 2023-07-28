القبض على تاجر مخدرات بحوزته كيلو حشيش في القاهرة

ألقت أجهزة الأمن القبض على شاب بتهمة الاتجار في المخدرات كما ضبطت كمية من مخدر الحشيش بحوزة المتهم في القاهرة بقصد الاتجار، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة القطامية، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – سلاح أبيض "مطواه") وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها بدائرة القسم والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.