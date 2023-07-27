تجديد حبس تاجر مخدرات بأكتوبر 15 يوما على ذمة التحقيق

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس تاجر مخدرات 15 يومًا على ذمة التحقيقات وذلك بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة بأكتوبر، بعدما قام رجال الشرطة بضبطه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة، وخلال جلسة التحقيق السابقة أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة.

100 طربة من الحشيش

وعن تفاصيل الواقعة التي شهدتها محافظة أكتوبر، فقد قام رجال الشرطة بضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة، حيث ضبط بحوزته 100 طربة حشيش وذلك أثناء استقلاله سيارة، بالإضافة إلى كمية من عقار الترامادول المخدر، وطبنجة، وعدد 2 خزينة، وعدد من الطلقات، ومبلغ مالي حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث 6 أكتوبر.

العقوبة القانونية

أما عن العقوبة القانونية طبقًا لقانون العقوبات، أوضح أيمن على المحامي لـ«الوطن» أن المادة 33 من قانون العقوبات، عاقبت كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وذلك حال تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.