أقل 3 مواد في نسب النجاح لـ علمي وأدبي بنتيجة الثانوية العامة 2023

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نسب النجاح في مختلف المواد للشعبيتين العلمية والأدبية، وذلك قبل اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023، وأوضح مصدر مسؤول بوزارة التعليم، أن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 مرتفعة عن العام الماضي، وتترواح هذا العام بين بين 78 إلى 79%.

أقل 3 مواد في نسب النجاح للشعبتين العلمية والأدبية

ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، من نسب النجاح في مختلف المواد، جاءت أقل 3 مواد في نسب النجاح للشعبتين العلمية والأدبية، كالتالي:

أقل 3 مواد في نسب النجاح الشعبة العلمية رياضيات

- نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية 88.5% لطلاب الشعبة العلمية رياضيات.

- نسبة النجاح في مادة الرياضيات البحتة 89.7% لطلاب الشعبة العلمية رياضيات.

- نسبة النجاح في مادة الكيمياء 88.9%.

وبخلاف تلك المواد، فإن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 90%؜، ونسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء 91%، كما جاءت نسبة النجاح في مادة اللغة الأجنبية الأولى 91.3%.

أقل مواد في نسب النجاح بالشعبة الأدبية

- نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 90%؜.

- نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ 90.2%.

- نسبة النجاح في اللغة الأجنبية الثانية 91%.

وبخلاف تلك المواد، فإن نسبة النجاح في مادة اللغة الأجنبية الأولى 91.3%، كما جاءت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6%، و نسبة النجاح في امتحان مادة الفلسفة والمنطق 91.9%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع 93.9%.

أقل 3 مواد في نسب النجاح شعبة علمي علوم

-- نسبة النجاح في مادة الكيمياء 88.9%.

- نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 90%؜.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء 90.6 %.

وبخلاف تلك المواد، جاءت نسبة النجاح في مادة الفيزياء 91%، كما جاءت نسبة النجاح في مادة الجيولوجيا 91.1% ، ونسبة النجاح في مادة اللغة الأجنبية الأولى 91.3%.

كنترولات الثانوية العامة ستتسلم النتيجة من مركز التصحيح المركزي

وأكد مصدر بالتربية والتعليم، لـ«الوطن»، أن كنترولات الثانوية العامة ستتسلم النتيجة من مركز التصحيح المركزي الرئيسي، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ومراجعة النتيجة، على أن يجري الانتهاء منها مساء اليوم.