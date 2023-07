مواعيد عرض 5 أفلام جديدة في 2024.. منها «Bad Boys» و«Mufasa»

بدأت شركات الإنتاج بهوليوود في تحديد مواعيد لطرح أحدث أفلامها العام المقبل، حتى يتم تجاوز أزمة إضراب نقابتي ممثلي الشاشة والكتاب الأمريكيين، والتي تهدد بتأجيل عدد من الأفلام خلال الفترة المقبلة.

واختارت شركة «سوني» 12 يوليو 2024، لطرح الجزء الثالث من فيلم «Venom» بطولة توم هاردي.

ويقع تاريخ إصدار فيلم «Venom 3» ما بين فيلمي «Mufasa: The Lion King» الذي قررت شركة «ديزني» طرحه في السينمات المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية في 5 يوليو 2024، وبين فيلم الكوارث الطبيعيى «Twisters» في 19 يوليو 2024، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

«Bad Boys» يواجه «Inside Out 2» في شباك التذاكر

كما قررت «سوني» طرح الجزء الرابع من سلسلة أفلام «Bad Boys»، الذي يجمع ويل سميث ومارتن لورانس، في عطلة عيد الأب بتاريخ 14 يونيو 2024، وهو ما يضع الفيلم في مواجهة مع فيلم الرسوم المتحركة «Inside Out 2» الخاص بشركة «ديزني».

إضراب ممثلي هوليوود وتأجيل طرح أفلام

بالإضافة إلى التواريخ الجديدة، أجرت «سوني» العديد من التغييرات الرئيسية في الخريطة الرئيسية لعرض الأفلام بسبب الإضراب المستمر، بما تأجيل عرض فيلمي «Kraven the Hunter» من أكتوبر 2023 إلى أغسطس 2024، و«Ghostbusters» من 7 يونيو إلى 13 ديسمبر 2024، بينما تم إزالة فيلم «Spider-Man: Beyond the Spider-Verse» من خريطة عرض 2024.

وكان من المفترض أن يعرض فيلم «Spider-Man: Beyond the Spider-Verse» في 29 مارس 2024، وبسبب الإضراب لا يمكن للممثلين إكمال تسجيل الحوار في الوقت المناسب لافتتاح الفيلم.