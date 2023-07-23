جينيفر جارنر تشارك في إضراب ممثلي هوليوود اعتراضا على أوضاع العمل

شاركت النجمة الأمريكية جينيفر جارنر، في إضراب ممثلي هوليوود المستمر منذ 14 يوليو الجاري، جنبا إلى جنب مع زملائها الممثلين، حيث ظهرت أمام ستديوهات شركة «Fox» في لوس أنجلوس وهي تحمل لافتة تحمل عبارة «إضراب»، اعترضا على الأوضاع الحالية في هوليوود فيما يتعلق بتحسين الأجور ووضع حد لاستخدام الذكاء الاصطناعي وعدم استبدالهم به.

وقالت جينيفر جارنر، «كنت متحمسة للحصول على بطاقة عضوية نقابة ممثلي الشاشة في عام 1995، أتذكر الاتصال بوالدي وإخباره أني سأحصل على رعاية صحية بصفتي ممثلة».

وتابعت: «الانضمام إلى النقابة أضفى على الفور شرعية لخيالي غير المحتمل للعمل كممثل وحولها إلى وظيفة فعلية»، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول» الأمريكية.

جينيفر جارنر: نحتاج إلى العمل معا لتطوير الصناعة

وأضافت: «أنا فخورة بالتضامن مع زملائي أعضاء نقابة ممثلي الشاشة، ودعم إضراب أعضاء نقابة الكتاب الأمريكية، يتطلب الأمر منا العمل معًا على كلا الجانبين لتطوير صناعتنا، وإعداد أجيال مستقبلية لمهن مستدامة، وإعادة أنفسنا وزملائنا المحبوبين إلى العمل».

تفاصيل إضراب ممثلي هوليوود

وصوتت نقابة ممثلي الشاشة الأمريكية بالإجماع على الإضراب بعد فشل لجنة التفاوض التابعة لها في التوصل إلى اتفاق بشأن عقد جديد مع استوديوهات هوليوود الكبرى، من الموقعين جينيفر لورانس وميريل ستريب ورامي مالك وإيمي شومر.

وكان هذا بمثابة الضربة الأولى التي شارك فيها ممثلون في صناعة السينما والتلفزيون منذ عام 1980، وأيضًا المرة الأولى منذ عام 1960 التي يضرب فيها كل من أعضاء نقابتي الممثلين والكتاب في نفس الوقت.