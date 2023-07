إضراب السينمائيين في هوليوود يدخل مرحلة الخطر.. مؤدي مشاهد يتضامن بـ«حيلة»

انضم مايك ماسا مؤدي المشاهد الخطيرة في هوليوود، بجانب مجموعة من زملائه من مؤديين المشاهد الخطرة في الأفلام إلى الإضراب، لإظهار التضامن مع ممثلي هوليوود الذين بدأوا إضرابهم منذ 13 يوليو الجاري، اعتراضا على ظروف العمل وضعف الأجور.

وأضرم «ماسا» النيران في نفسه خلال الإضراب بنفس الطريقة الحيل التي تتم في الأفلام، وكان هناك فريق إطفاء في الجوار للمساعدة في أداء المهمة بأمان، قائلا: «لقد سئمنا من تعرضنا للحرق من قبل تحالف منتجي الصور المتحركة والتلفزيون»، وفقا لموقع مجلة «بيبول» الأمريكية.

تأتي مشاركة «ماسا» في الحدث بعد أن أمضى 10 أشهر من العمل في فيلم «Indiana Jones and the Dial of Destiny»، حيث عمل كدوبلير للنجم هاريسون فورد.

مؤديو المشاهد الخطرة في هوليوود يعلنون عن استيائهم من الأجور

وأعرب الحضور عن استيائهم من الأوضاع المادية لأعضاء نقابة الممثلين، حيث قالت مؤدية المشاهد الخطيرة إيلينا سانشيز، «سبعة وثمانون بالمائة من أعضاء نقابة ممثلي الشاشة البالغ عددهم 160 ألف شخص يجنون أقل من 26 ألف دولار سنويًا، مما يعني أنهم غير مؤهلين للحصول على تأمين صحي».