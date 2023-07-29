ويل سميث يدعم إضراب ممثلي هوليوود: «لحظة محورية في مهنتنا»

أعلن النجم ويل سميث دعمه لإضراب نقابة ممثلي الشاشة المستمر منذ 14 يوليو الجاري، الذي يتزامن مع إضراب أعضاء نقابة الكتاب الأمريكيين، معبرا عن أهمية هذه اللحظة لكلا النقابتين، قائلا: «كما سمع بعضكم نقابتي.. نقابة ممثلي الشاشة في إضراب مع زملائنا الكتاب في نقابة الكتاب الأمريكية، إنها لحظة محورية في مهنتنا».

وعبر ويل سميث من خلال التدوينة التي نشرها عبر حسابه على «إنستجرام» عن امتنانه للمخرج آرون سبايزر والذي لعب دورا هاما في مسيرته التمثيلية التي تتجاوز الـ 33 عاما، قائلا: «بعد مرور 33 عامًا على مسيرتي كممثل وما زالت هناك بعض الأيام التي أشهر فيها بالتخبط أو عدم الانتماء بالرغم من كوني محظوظا بالعمل طوال تلك السنوات»، متابعا: «ولكن بفضل صديقي ومعلمي آرون سبايزر الذي ألقبه بـ (المدرب) تقل تلك الأيام التي أشعر فيها بعد الانتماء».

كما وجه «سميث» الشكر لـ «سبايزر» لدعم الفنانين الصاعدين، قائلا: «أنا ممتن للمدرب لمواصلة دعم هؤلاء الأشخاص الموهوبين بهذا الشكل الفني، وكنت محظوظًا بما يكفي للعمل لمدة ثلاثة عقود من حياتي».

تفاصيل إضراب ممثلي الشاشة في هوليوود

دخل أعضاء نقابة ممثلي الشاشة البالغ عددهم 160 ألف عضو في إضراب مفتوح منذ 14 يوليو الجاري، اعتراضا على الأجور الحالية وضعف الخدمات التي يحصلوا عليها بالإضافة إلى وضع حد لاستخدام الذكاء الاصطناعي وعدم استبدالهم به.