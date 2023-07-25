6 أفلام أمريكية في «فينيسيا السينمائي» رغم إضراب ممثلي هوليوود

كشفت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي تفاصيل الدورة الـ80 من المهرجان، والتي تنطلق في الفترة من 30 أغسطس وحتى 9 سبتمبر المقبل، وتضم المسابقة الرسمية للمهرجان 23 فيلمًا تحمل توقيع مجموعة من أبرز المخرجين وصناع السينما حول العالم.

وتشهد الدورة المقبلة من مهرجان فينيسيا السينمائي، إطلاق أفلام جديدة لكبار المخرجين الأمريكيين بما في ذلك ديفيد فينشر، وصوفيا كوبولا، وآفا دوفيرناي، ومايكل مان، وبرادلي كوبر، وويس أندرسون، في إشارة واضحة إلى أنّ الاضطراب الناجم عن إضراب الممثلين والكتاب المستمر في هوليوود تأثيره أقل مما توقعه البعض، وفقا لموقع «فارايتي».

قائمة الأفلام الأمريكية في مهرجان فينيسيا السينمائي

وتتضمن قائمة الأفلام الأمريكية المشاركة في المسابقة الرسمية فيلم السيرة الذاتية «Maestro» للمخرج برادلي كوبر، «Priscilla» إخراج صوفيا كوبولا، «Origin» إخراج آفا دوفيرناي، «The Killer» إخراج ديفيد فينشر، «Ferrari» إخراج مايكل مان، بالإضافة إلى «Memory» إخراج ميشيل فرانكو.

ورغم اضطرار إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي إلى سحب فيلم «Challengers»، الذي كان من المقرر عرضه في الافتتاح بسبب التزام بطلته زيندايا بإضراب الممثلين الذي يمنعها من الترويج للأفلام، إلا أن تواجد في المسابقة الرسمية مجموعة كبيرة من الأفلام الأمريكية، ويبدو أن قوة المهرجان وتأثيره في موسم الجوائز قد تفوق على الندرة المحتملة للنجوم الذين سيكونون على السجادة الحمراء للأفلام الأمريكية.

إضراب الممثلين والتأثير على المهرجان

ومن جانبه، قال ألبيرتو باربيرا المدير الفني لمهرجان فينيسيا، في مؤتمر صحفي: «كان الأسبوع الماضي مضطربًا بعض الشيء بسبب إضراب الممثلين الذي فاجأنا إلى جانب إضراب كتاب السيناريو»، مضيفا: «لحسن الحظ أن تأثير إضراب الممثلين متواضع للغاية، والفيلم الوحيد الذي خسرناه هو Challengers».

وأوضح المدير الفني لمهرجان فينيسيا السينمائي: «بالطبع بسبب إضراب الممثلين لن يحضر الممثلون من أعضاء نقابة الممثلين، ولكن نعلق آمالًا كبيرة على أن الممثلين الذين يعملون في إنتاجات أمريكية مستقلة، وهناك الكثير منهم في البندقية، سيأتون».