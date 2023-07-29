رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

تكريم فريق الفيروسات الكبدية في احتفالية اليوم العالمي بالدقهلية

كتب:

آية حسنين
04:19 م | السبت 29 يوليو 2023
تكريم فريق الفيروسات الكبدية بالدقهلية

تكريم فريق الفيروسات الكبدية بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تكريم فريق الفيروسات الكبدية ضمن احتفالية اليوم العالمي للكبد نظرا للمجهود المبذول والعمل الجاد بشكل مستمر.

تكريم فريق الفيروسات الكبدية بالدقهلية 

وأعرب «مكين»، عن عمق تقديره لفريق الفيروسات الكبدية، متعهداً بتقديم أوجه الدعم الكاملة و المساندة لهم ومطالباً مراعاة كافة الإجراءات الوقائية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامتهم واستكمال دورهم.

جهود فريق الفيروسات الكبدية بالدقهلية 

وأوضحت الدكتورة ريهام الهراس، مدير إدارة الفيروسات الكبدية بمديرية الصحة بالدقهلية، أن التكريم هو نتاج لدعم قيادات المديرية وعلى رأسهم الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة، والدكتورة عبير عبدالغني وكيل المديرية للشؤون الوقائية، والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي على جانب العمل الجاد المتفاني لفريقها.

وشددت ريهام الهراس، على ضرورة مواصلة مؤشرات الأداء المتميز في محافظة الدقهلية للحد من انتشار الفيروسات الكبدية، وسعيا لتحقيق الأهداف الصحية للتنمية المستدامة.

اقرأ المزيد:

أهم كليات جامعة الأزهر في محافظة الدقهلية

أوائل الثانوية الأزهرية 2023 في محافظة الدقهلية

صحة الدقهلية: العلاج الحر يوصي بغلق 3 منشآت مخالفة ويوجه إنذار لـ28 مؤسسة

الكشف على 228 ألفًا و559 مواطنا ضمن مبادرة «100 يوم صحة» في الدقهلية
بقلم آية حسنين