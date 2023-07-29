تكريم فريق الفيروسات الكبدية في احتفالية اليوم العالمي بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تكريم فريق الفيروسات الكبدية ضمن احتفالية اليوم العالمي للكبد نظرا للمجهود المبذول والعمل الجاد بشكل مستمر.

تكريم فريق الفيروسات الكبدية بالدقهلية

وأعرب «مكين»، عن عمق تقديره لفريق الفيروسات الكبدية، متعهداً بتقديم أوجه الدعم الكاملة و المساندة لهم ومطالباً مراعاة كافة الإجراءات الوقائية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامتهم واستكمال دورهم.

جهود فريق الفيروسات الكبدية بالدقهلية

وأوضحت الدكتورة ريهام الهراس، مدير إدارة الفيروسات الكبدية بمديرية الصحة بالدقهلية، أن التكريم هو نتاج لدعم قيادات المديرية وعلى رأسهم الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة، والدكتورة عبير عبدالغني وكيل المديرية للشؤون الوقائية، والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي على جانب العمل الجاد المتفاني لفريقها.

وشددت ريهام الهراس، على ضرورة مواصلة مؤشرات الأداء المتميز في محافظة الدقهلية للحد من انتشار الفيروسات الكبدية، وسعيا لتحقيق الأهداف الصحية للتنمية المستدامة.