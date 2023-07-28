أهم كليات جامعة الأزهر في محافظة الدقهلية

اعتمد الأزهر نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية من قبل فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نيابةً عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتورأحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ويبحث الكثير من الأهالي وأولياء الأمور عن الكليات التابعة لجامعة الأزهر في نطاق محافظة الدقهلية.

وتستعرض «الوطن» عددا من الكليات التابعة لجامعة الأزهر في محافظة الدقهلية ومن ضمنها «كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالمنصورة، وكلية الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف، كلية الشريعة والقانون بنين تفهنا الأشراف».

شروط الالتحاق بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر بالدقهلية

وبحسب الصفحة الرسمية لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر تقع في مدينة المنصورة - عزبة الشال، بالدقهلية وهي كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، وتتطلع الكلية على إعداد خريجة متميزة في العلوم الإسلامية والعربية والقانونية ومنافسة قوية في سوق العمل المحلي والإقليمي مدفوعة بقيم الإسلام وأخلاقه الراقية.

1- أن تكون الطالبة حاصلة على شهادة إتمام الثانوية الأزهرية بقسميه الأدبي أو العلمي.

2- أن تكون مرشحة عن طريق مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر وحاصلة على الحد الأدنى الذي يحدده مكتب التنسيق.

3- توزع الطالبات على التخصصات «أصول الدين، الشريعة الإسلامية، الشريعة والقانون، اللغة العربية»، طبقا لمكتب التنسيق.

الأوراق المطلوبة للتقديم إلى الكلية

1- عدد 2 صورة من خطاب الترشيح للكلية.

2- أصل شهادة الثانوية الأزهرية + صورتين منها

3- أصل شهادة الميلاد + صورتين منها.

4- عدد 6 صور شخصية 6*4.

5- عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي وفي حالة عدم تواجدها يجب إحضار صورة من بطاقة ولي الأمر.

6- إيصال دفع المصروفات.

وتضم كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر على حسب الصفحة الرسمية الشعب الأتية وهي «شعبة أصول الدين، شعبةالشريعة الإسلامية، شعبة الشريعة والقانون، شعبة اللغة العربية».

أهم الكليات الموجودة في نطاق محافظة الدقهلية

كما تضم محافظة الدقهلية كلية الدراسات الإنسانية بنات جامعة الأزهر وتقع في قرية تفهنا الأشراف التابعة لمدينة ميت غمر بالدقهلية، وتضم عدد من الأقسام «علم النفس، لغات، لغة انجليزية، تربية تخصص دراسات إسلامية وعربية، تاريخ، اجتماع» ويتم الدراسة بها على مدار 4 سنوات، بالإضافة إلى وجود كلية الشريعة والقانون بنين جامعة الأزهر، وتقع في ذات القرية تفهنا الأشراف في مدينة ميت غمر.