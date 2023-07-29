مدير «تنمية البحيرات»: إنتاج الأسماك في مصر تخطى 2 مليون طن سنويًا

أكد عاطف صلاح مدير عام المصايد بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن إنتاج الأسماك في مصر تخطى مليوني طن سنويًا، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول إفريقيًا والسادس على المستوى في مجال الاستزراع السمكي.

المشروعات القومية كان لها دور كبير في هذا التقدم

وأضافت مدير عام المصايد بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، خلال حواره على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أن المشروعات القومية كان لها دور كبير في هذا التقدم ومنها مشروع الفيروز وبركة غليون، لافتًا إلى أن 80% من الإنتاج مصدره المزارع السمكية.

وأشار إلى أن الاستزراع السمكي هي عملية محكمة بشكل تام على مستوى الغذاء، حيث يجرى التحكم في كمية الغذاء التي تتناولها الأسماك على عكس المصايد الطبيعية، لافتًا إلى أن مصر أصبح لديها مزارع كثيرة حصلت على الجودة وأصبحت مؤهلة للتصديرـ مضيفا: «تم العمل بشكل موسع في كل البحيرات المصرية مثل المنزلة والبرلس وإدكو ومريوط والبردويل بشكل متوازي، وذلك في عمليات كبيرة جدا من التطوير والتطهير، كما اهتممنا بالاستزراع السمكي مثل مشروع فيروز ومشروع بركة غليون وغيرهما».

الدولة المصرية تستهدف فتح أسواق جديدة

وأكد أن الدولة المصرية تستهدف فتح أسواق جديدة، حيث تحاول بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبعض الدول تصدير سمك الاستزراع باشتراطات كبيرة، مضيفا: «الاشتراطات تبدأ من المزرعة والعمال وطريقة التغذية وكل الإجراءات الخاصة بالاستزراع، ولدينا اكثر من مزرعة حصلت على شهادة الأيزو وأصبحت مؤهلة للتصدير، ونعمل في المصايد الطبيعية عبر تصدير عدد كبير من أنواع السمك، فأسماك بحيرة البردويل معروفة عالميا».

وتابع «نعمل على تصدير أسماك بحيرة ناصر، فأسمك البلطي هناك ليست موجودة في أي مكان للآخر، ونظل نستورد بعض الأسماك التي لا توجد في مياهنا مثل أسماك المياه الباردة مثل الرنجة والسالمون، ونستهدف إنتاج 3 ملايين طن في عام 2030، مؤكدًا أن متوسط استهلاك الفرد في مصر هو النسبة العالمية ذاتها تقريبا، لافتًا إلى أن مصر تنتج في الوقت الحالي مليوني طن، وأكثر بحيرتين تنتجان الأسماك هما بحيرتا البرلس ثم بحيرة المنزلة.