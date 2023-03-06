رئيس «زراعة الشيوخ»: لدينا تطورات إيجابية في ملف الثروة السمكية بمصر

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، ملف تنمية الثروة السمكية في مصر، وذلك بحضور الدكتور مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، واللواء الحسين فرحاتالمدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والمهندس خالد محمد كمالرئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصيد ومعداته.

الثروة السمكية

وأكد المهندس عبد السلام الجبلي، أن ملف الثروة السمكية من الملفات المهمة التي تحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن هناك تطورات إيجابية في ذلك القطاع مثلما حدث في بحيرة المنزلة من تطهير وتطوير.

وأضاف: «لكن في نفس الوقت ارتفعت أسعار الأسماك ولم يشعر المواطن بتحسن في أسعار مختلف أنواع الأسماك».

وتساءل الجبلي عن مدى وجود رؤية لدى الحكومة بشأن توفير احتياجات المواطنين من الأسماك بأسعار مناسبة للمواطنين، لاسيما وأن الأسماك تعد البديل للبروتين الحيوانى في ظل ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن.

وأكد أهمية وجود رؤية محددة لتحقيق الأمن الغذائى للبلاد من الأسماك بأسعار في متناول العامة، لاسيما من أسماك البلطي وغيره من الأنواع المشهورة، وعليها إقبال في السوق المصرية.

لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ

ومن جانبه وجه النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، عدد من الأسئلة للحكومة، بشأن مساحة بحيرة المنزلة قبل التطهير وبعده، وبشأن آليات التعامل مع الصيادين غير المنظمين، وكذلك بشان مصير الأراضى التابعة لهيئة التعمير التى يوجد توجه لزراعتها محاصيل.

وتساءل النائب عمرو أبو السعود، عن خطة الحكومة بشأن الاستفادة من بحيرة قارون باعتبارها مصدر دخل ولها أبعاد اقتصادية.

كما تساءل النائب وحيد عامر، عن أسطول أعالي البحار، الذي كان موجود في فترة الثمانينات.

وتساءل عدد من النواب عن سبب ارتفاع أسعار الأسماك.

وأكد الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ننتج حاليا 2 مليون طن من الأسماك، منها مليون و600 ألف طن من الاستزراع السمكي، و400 طن من الصيد الحر.

وأضاف: «يبلغ حجم الإستهلاك من الأعلاف نحو 2 مليون طن أعلاف، نغطي نحو 97% من حجم استهلاك مصر من الأسماك، ونستورد ما يكفي باقى الاحتياجات ومتطلبات السياحة، مضيفا، ونستهدف الوصول إلى حجم إنتاج 2.5 مليون طن من الأسماك».

وأضاف نائب وزير الزراعة: «نستهدف التوسع في الصيد الحر والصيد من المياه المالحة مشيرا إلى إنشاء مفرخات لإنتاج الزريعة والاستزراع التكاملى باستخدام تكنولوجيا عالية».

وقال اللواء الحسين فرحاتالمدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إنه منذ إنشاء الجهاز منذ عام، وهناك جهود وتحركات في كل مكان، مستعرضا ماتم من جهود في تطوير بحيرة البرلس وبحيرة المنزلة، وجرى تطهير نحو 95% منها.

وأضاف: «نستهدف من تطوير بحيرة ناصر زيادة حجم الإنتاج فيها إلى 55 ألف طن من خلال التوسع في الزريعة».

وقال المهندس خالد محمد كمالرئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصيد ومعداته، إن هناك خطوات لتجهيز عشرين قفص سمكى كمرحلة أولى، كما نستعد لنزول سمكة المبرومة بأسعار جيدة لن تتجاوز العشرين جنيه للكيلو.