«الداخلية» تكشف تفاصيل تعدي رجل على زوجته وشقيقها في روض الفرج

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن قيام شخص بالتعدي بالضرب على سيدة بسلاح أبيض أمام المواطنين بأحد المخابز بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة.

تفاصيل الجريمة

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم السبت، فإنه تبين أنه بتاريخ 23 يوليو الجاري تبلغ لقسم شرطة روض الفرج من كل من «مالك مخبز بدائرة القسم، مصاب بجروح متفرقة بالجسم - وشقيقته) بتضررهما من (زوج الثانية) لقيامه بالتعدي عليهما بالضرب – حال تواجدهما بالمخبز ملك الأول – لوجود خلافات عائلية بين المشكو في حقه والثانية، نتج عن ذلك إصابته المشار إليها».

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بتخلصه من السلاح الأبيض بإلقائه بالطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.