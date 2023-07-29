ضبط شخصين بتهمة قتل صديقهما في الغربية.. مشادة كلامية تطورت لمشاجرة

لقي شخص مصرعه بقرية «مسهلة»، في مركز ومدينة السنطة، بمحافظة الغربية، إثر إصابته بجرح طعني من قبل شخصين، بواسطة سلاح أبيض، وذلك بسبب خلافات بينهم، أسفرت عن مشادات كلامية وتطورت إلى مشاجرة بين الطرفين.

طعنة في البطن

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مستشفى السنطة المركزي، يتضمن وصول أحد الأشخاص في العقد الثالث من عمره، يُدعى «الدسوقي. خ»، مقيم في قرية «مسهلة»، إحدى قرى مركز ومدينة السنطة، مصابا بجرح طعني في البطن، وحالته الصحية غير مستقرة، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد محاولات إسعافه.

ضبط المتهميّن

وتبين من التحريات والمعاينة التي قام بها ضباط مباحث مركز شرطة السنطة، أن المجني عليه تعرض إلى التعدي عليه من قبل شخصين، من أصدقائه، بواسطة سلاح أبيض، وذلك بسبب خلافات بينهما، أسفرت عن مشادات كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء، نتج عنها إصابة المجني عليه بطعن في البطن أسفر عن وفاته.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهميّن، والسلاح المستخدم، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثث لبيان أسباب الوفاة، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

العقوبة القانونية المتوقعة

وقال محمود سيف، محامي، إنّ الإعدام هي عقوبة القتل مع سبق الإصرار والترصد، وقد تكون عقوبة القتل في القانون الحبس المشدد، مشيرًا إلى أنّ العقوبة تُحدد بناء على أوراق القضية.