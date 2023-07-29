جامعة كفر الشيخ تشارك في إطلاق برنامج لتطوير ريادة الأعمال

شارك فريق من جامعة كفر الشيخ في فعاليات إطلاق برنامج أعمال مصر لتطوير ريادة الأعمال والحاضنات الجامعية، والذي انعقد بقاعة الاحتفالات الكبرى بمقر جامعة الدول العربية، بحضور الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

كان ذلك بدعوة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالشراكة مع البنك الأهلي، وبالتعاون مع برنامج أعمال مصر المنفذ بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية وتنفيذ شركة DAI الدولية، وقد ترأس وفد جامعة كفر الشيخ، الدكتور أسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور إيناس الفاضلي، مدير مركز ربط الجامعة بالصناعة، والدكتور أحمد قدري طايع، مدير نادي ريادة الأعمال بالمركز، والدكتور عبد الله رشوان، مدير التسويق بمكتب نقل وتسويق التكنولوجيا و دعم الابتكار بالجامعة.

ريادة الأعمال وتطوير حضانات الجامعات المصرية

وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، في بيان اليوم السبت، أن البرنامج يهدف إلى دعم ريادة الاعمال والابتكار في المنطقة العربية من خلال بناء وتنمية قدرات مراكز ريادة الاعمال بالجامعات، وذلك من خلال برنامج متخصص للتدريب والاستشارات يقدمه خبراء دوليين ومحليين، كما يشتمل على فرص للتواصل والتفاعل من نماذج نجاح لمراكز ريادة أعمال بمختلف الدول.

ربط البحث العلمي بعلوم التكنولوجيا الحديثة

ومن جانبه أشار الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن اللقاء ناقش العديد من الموضوعات ذات الصلة بريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالصناعة ونقل وتسويق التكنولوجيا ومستقبل الحاضنات التكنولوجية في الجامعات المصرية، كما كان الحدث فرصة جيدة للتشبيك مع مراكز ريادة الأعمال والحاضنات من كل ربوع مصر والحديث عن أنشطة جامعة كفر الشيخ.