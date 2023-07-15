تحصين 3 آلاف رأس ماشية ضمن قافلة بيطرية بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ

استضاف مركز شباب «كفر تيدا»، التابع لإدارة شباب مركز سيدي سالم، في كفر الشيخ، القافلة الطبية البيطرية الشاملة لكلية الطب البيطري، وفق بروتوكول التعاون بين مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، وبين جامعة كفرالشيخ لتقديم الخدمات البيطرية مجاناً لتخفيف العبء على كاهل المواطنين، والتي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

خدمات بيطرية وعلاجية بالمجان

وأكد الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أن القافلة البيطرية قد قدمت الفحص والعلاج بالمجان، وتحصين نحو 3 آلاف رأس ماشية ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية بمركز شباب «كفر تيدا»، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وبتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، والدكتور بسيوني عبدالقادر، عميد كلية الطب البيطري بجامعة كفرالشيخ.

تعاون مشترك بين بيطري كفر الشيخ والشباب

وأشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، استعداد مراكز الشباب بالمشاركة في كافة الخدمات التي تقدمها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وغيرها بما يسهم في تسهيل وصول الخدمات لأهالي القرى والمدن على مستوى المحافظة تحقيقاً لرؤية وزارة الشباب والرياضة كون مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وتستقبل مراكز الشباب القوافل الطبية بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة صبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات وهاني عبد الغني مدير إدارة شباب سيدي سالم وفريق عمل المركز.