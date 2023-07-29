الحبس سنة لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص في طما بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، حكما بمعاقبة المتهم «ع. ا»، عامل، بالحبس سنة مع الشغل، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجني عليه «م. ع. ا» بدائرة مركز طما.

وصدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق وعماد الدين عزت، وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

التعدي على المجني عليه

تعود أحداث القضية إلى عام 2023، بدائرة مركز طما عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من رئيس مباحث مركز طما، يتضمن ورود بلاغ من المجني عليه، بقيام المتهم بالتعدي عليه بالضرب وإحداث عاهة مستديمة له بسبب خلافات بينهما.

وكشفت التحريات صحة أقوال المجني عليه، حيث قام المتهم بالتعدي عليه بالضرب محدثا إصابته والتي تسببت له في عاهة مستديمة.

القبض على المتهم

وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج والتي أصدرت حكمها المتقدم.