ينتظر طلاب الشعبتين الأدبية والعلمية نتيجة الثانوية العامة 2023 على بوابة الوطن خلال ساعات إذ إنه من المتوقع اعتمادها اليوم السبت الموافق 29 يوليو الجاري رسميا وإعلان الأوائل ومن ثم إتاحتها عبر وزارة التربية والتعليم.

وفي هذا الصدد يبحث الطلاب عن كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 على بوابة الوطن خلال ساعات ونوصحها في التقرير التالي استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية التي تقدم للقارئ على مدار الساعة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 على بوابة الوطن خلال ساعات

تتيح البوابة الإلكترونية للصحيفة نتيجة الثانوية العامة 2023 على بوابة الوطن خلال ساعات من خلال عدة روابط حددتها وهي:

نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة

ويمكن الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي عبر بوابة «الوطن» عن لينك نتيجة الثانوية العامة 2023، وللتسجيل يرجى اتباع الآتي للحصول عليها قبل الآخرين:

1- الدخول على روابط الثانوية العامة السابقة برقم الجلوس.

2- إدخال اسم الطالب رباعي.

3- إدخال رقم جلوس الطالب.

4- اختيار الشعبة أدبي أم علمي «رياضة - علوم».

5- اختيار المحافظة.

6- إدخال البريد الإلكتروني.

7- إدخال رقم التليفون.

8- الضغط على سجل الآن.

مراحل التدقيق في الثانوية العامة

وبحسب وزارة التربية والتعليم، فإنَّ نتيجة الثانوية العامة، تخضع في الوقت الراهن للعديد من مراحل المراجعة والتدقيق لضمان خروجها بما يضمن تحقيق العدالة والدقة بين طلاب الصف الثالث الثانوي.

وذكرت الوزارة في وقت سابق أن نتيجة الثانوية العامة ستعلن فور اعتمادها وأنه من المتوقع أن تعلن خلال الساعات القادمة فلا يجوز الانسياق وراء ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي.