مصرع طفل أسفل عجلات أتوبيس في مركز الشهداء بالمنوفية

لقي طفل مصرعه أسفل عجلات أتوبيس بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلي مكان الواقعة، وتم الدفع بسيارة إسعاف، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصرع طفل في حادث بمركز الشهداء

وبالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز الشهداء في محافظة المنوفية، تبين مصرع طفل يدعى «ا.م»، 10 أعوام، ومقيم بقرية ميت شهالة بدائرة المركز، وتبين مصرعه أسفل عجلات أتوبيس أجرة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، واستدعاء أسرة الطفل وشهود العيان لسماع أقوالهم في الواقعة.

التحفظ علي سائق الأتوبيس

وتمكنت القوة الأمنية من التحفظ على سائق الأتوبيس في الحادث ويدعى «ف.ع»، 26 سنة، ومقيم بدائرة بقرية العراقية بدائرة مركز الشهداء، وحُرر عن الواقعة المحضر القانوني، وجرى إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة، ومعاينة الجثة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وتلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء، يفيد مصرع طفل أسفل علاجات أتوبيس بدائرة المركز، حيث تم الانتقال إلي مكان الواقعة، وسؤال الأهالي والتحفظ علي الجثة ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم التحفظ علي السائق وجري إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.