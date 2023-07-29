تحذيرات من السباحة في الشواطئ المفتوحة بمرسى مطروح لارتفاع الأمواج

حذر مركز ومدينة مرسى مطروح المصطافين، اليوم السبت، من السباحة في الشواطئ المفتوحة، لعد استقرار حالة البحر، نظرا لارتفاع الأمواج وشدة التيارات ووجود سحب نتيجة ارتفاع المد والجذر.

شواطئ مستقرة يسمح السباحة بها

وأكدت رئاسة مركز ومدينة مرسى مطروح، في بيان، أنه يمكن لزوار مرسى مطروح السباحة في شواطئ مطروح المستقرة التي لم تتأثر بارتفاع الأمواج، ومن بينها بحيرة شاطئ روميل، وشاطئ الفيروز، وبحيرة كليوباترا، وشواطئ الليدو، ومطروح العام، والغرام، والتي يتوافر فيها خدمات وأفراد إنقاذ.

منع نزول البحر في المزارات السياحية

وشددت مدينة مرسى مطروح على عدم ممارسة السباحة ونزول البحر في مزار حمامات كليوباترا الترفيهية غرب مطروح، ومزار صخرة ليلي مراد، في شاطئ الغرام، منعا من التعرض لمخاطر الغرق.

اتباع التعليمات على شواطئ مطروح

ووجهت مدينة مرسى مطروح، المواطنين بضرورة اتباع تعليمات مسئولي الشواطئ، والالتزام والاستجابة بعدم نزول البحر في الشواطئ المفتوحة، حفاظاً على أرواح الجميع.