إقبال كثيف على شواطئ مرسى مطروح في «الويك إند» هربا من حرارة الطقس

تشهد شواطئ مرسى مطروح إقبالاً كبيراً في الويك اند، من المصطافين المصريين والسياح الأجانب، خاصة وأن مطروح تعد من أكثر المقاصد السياحية الخلابة، ذات المقومات العالمية، ويسعى الجميع لقضاء وقت ممتع فى المدينة الواعدة نظرًا لتوافر الخدمات السياحية والترفيهية.

توافد المصطافين على شواطئ مرسي مطروح

وقال عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح، اليوم، إن المصطافين يتوافدون من مختلف محافظات مصر، على الشواطئ الممتدة على طول البحر الأبيض المتوسط، خلال موسم الصيفي السياحي، هربًا من حرارة الجو، وبحثًا عن الاستمتاع بالهدوء وطبيعة مطروح الساحرة، ومياه بحرها النقية ورمالها البيضاء.

شواطئ آمنه في النوات

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح، في بيان أنه يتاح لرواد شواطئ مطروح الاستمتاع بممارسة السباحة ونزول الشواطئ الآمنة في فترة النوات، وارتفاع موج البحر وهي شواطئ روميل والليدو، والعوام، والفيروز وبحيرة كليوباترا، ومطروح العام، والنخيل، والبسنت، والتأكيد على الالتزام بتعليمات رؤساء الشواطئ التي تتابع الحالة العامة يومياً والمسؤولة عن توجيه التحذيرات للمصطافين والزائرين بجميع الشواطئ، حفاظا على أرواح الجميع من ضيوفنا وأهالينا بالمدينة، موجهاً التحية والتقدير لشبابنا من غطاسين الخير المتطوعين لإنقاذ حالة الغرق.

متابعة حالة الشواطئ

وأكد عمرو عبد المجيد، أن محافظ مطروح يتابع أول بأول الحالة العامة للشواطئ، والتشديد على مستأجري الشواطئ خلال فترات ارتفاع الأمواج بالبحر وسرعة الرياح، عدم النزول المصطافين وكل المترددين على البحر خاصة في فترة النوات، وهناك استجابة كبيرة من شباب مطروح بالالتزام بهذه التعليمات.

أسعار شواطئ مطروح

وأوضح أنه جرى تحديد أسعار الشواطئ العامة هذا العام التي جاءت 120 جنيها، للشمسية و4 كراسي، ويتابع مجلس المدينة من خلال حملات تفتيشية والمتابعات الدورية على الشواطئ لمنع التلاعب أو زيادة الأسعار أو فرض رسوم إضافية لاستغلال المصطافين، وناشد الزائرين والوافدين بالإبلاغ الفوري في حالة التلاعب في الأسعار علي رقم 0464935266.

كما يتابع قسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة حالة البحر من خلال تقارير المرور الميداني للجنة لتحذير المصطافين ورواد الشواطئ بحملات للتوعية بالصفحة الرسمية لمجلس المدينة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.