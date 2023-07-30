نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس لطلاب العلمي والأدبي

يوفر موقع «الوطن» نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس لطلاب الثالث الثانوي علمي وأدبي من خلال رابط مخصص يمكن أي طالب من تسجيل بياناته لاستلام نتيجته فور ظهورها من وزارة التربية والتعليم، في ظل حالة ترقب بين الطلاب وأولياء الأمور للنتيجة في هذا العام.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

ويفصلنا عن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس ساعات قليلة، إذ تمر مرحلة إعلان النتيجة بـ:

- اعتماد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

- إعلان نتيجة الثانوية العامة في مؤتمر صحفي في مقر وزارة التعليم في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

- إرسال نسخة من نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس والمجاميع إلى وزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق، استعداداً لبدء المرحلة الأولي من التنسيق.

وخصص موقع «الوطن»، في إطار ما يقدمه من خدمات للقراء، رابطاً إلكترونياً يُمكن طلاب الثالث الثانوي علمي وأدبي من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس من هنـــا، إذ يتم تسجيل بيانات الطالب الخاصة برقم الجلوس والاسم رباعياً واختيار الشعبة، مع تسجيل البريد الإلكتروني واسم المحافظة، ليتم إرسال النتيجة فور ظهورها.

نسبة نجاح طلاب الثالث الثانوي علمي وأدبي

وجاءت نسب نجاح طلاب الثالث الثانوي علمي وأدبي في نتيجة الثانوية العامة 2023 في المواد، وفقا لما أعلنه الدكتور رضا حجازي وزير التعليم، كالتالي:

- نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات البحتة بلغت 89.7%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية 88.5%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء بلغت 90.6%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الفلسفة والمنطق بلغت 91.9%.

- نسبة النجاح في مادة الجيولوجيا 91.1% .

- نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع 93.9%.

- نسبة النجاح في مادة الكيمياء 88.9%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ 90.2%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء 91%.

- نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 90%؜.

- نسبة النجاح في اللغة الأجنبية الثانية 91%.

- نسبة النجاح في مادة اللغة الأجنبية الأولى 91.3%.