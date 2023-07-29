مصدر بـ«التعليم»: نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 لن تتجاوز 79%

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 مرتفعة عن العام الماضي، مشيرا إلى أن نسبة النجاح هذا العام تترواح بين 78 إلى 79%.

نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن ارتفاع نسب النجاح في المواد الأساسية بنتيجة الثانوية العامة 2023، مقابل انخفاضها في السنة الماضية بغالبية المواد، رفع المعدلات العامة للنجاح هذا العام، بما يزيد عن 3% وأكثر مقارنة بالعام الماضي.

وأشار المصدر إلى أنه سيجري الانتهاء من تجميع نتيجة الثانوية العامة 2023 نهائياً مساء اليوم، ومن المتوقع اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وعقد المؤتمر الصحفي لإعلانها غداً الأحد.

نسب نجاح المواد في نتيجة الثانوية العامة 2023

- نسبة النجاح في مادة الجيولوجيا 91.1% .

- نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية 88.5%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع 93.9%.

- نسبة النجاح في مادة الكيمياء 88.9%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ 90.2%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء 91%.

- نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 90%؜.

- نسبة النجاح في اللغة الأجنبية الثانية 91%.

- نسبة النجاح في مادة اللغة الأجنبية الأولى 91.3%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الفلسفة والمنطق 91.9%.

- نسبة النجاح في مادة الرياضيات البحتة 89.7%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء 90.6 %.