قائمة كليات الذكاء الاصطناعي في المحافظات.. اعرف تنسيق العام الماضي

استحدثت العديد من المجالات العلمية التي يقبل على دراستها طلاب الثانوية العامة، بل وتعد وفقًا للتعريف المجتمعي كلية قمة، بجانب كليات الطب والهندسة، من أبرزها كليات الذكاء الاصطناعي، لغة العصر الحديث ذلك المجال الذي من المتوقع أن يرتبط بمختلف المجالات الأخرى.

ومواكبة لذلك التطور أنشئت وزارة التعليم العالي العديد من كليات الذكاء الاصطناعي في الجامعات المختلفة تلبية لسوق العمل وللمجال العلمي، منها أول كلية ذكاء اصطناعي في مصر بجامعة كفر الشيخ عام 2019.

قائمة كليات الذكاء الاصطناعي في مصر

وتنشر «الوطن» قائمة بكليات الذكاء الاصطناعي بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة ليحدد طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة وعلمي علوم إمكانية التحاقهم بها عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة خلال الساعات القليلة المقبلة، وهي في 13 جامعة حكومية هي «جامعة القاهرة، وجامعة طنطا، وجامعة كفر الشيخ، وجامعة حلوان، وجامعة دمهنور، وجامعة سوهاج، وجامعة الزقازيق، وجامعة الأقصر، وجامعة المنوفية، وجامعة بنها، وجامعة مطروح، وجامعة جنوب الوادى، وجامعة السادات»، وتوجد في 3 جامعات خاصة هي «جامعة فاروس ، جامعة التكنولوجيا الحديثة وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا».

كليات ذكاء اصطناعي تقبل علمي علوم

تقبل كلية الذكاء الإصطناعي، وكلية الحاسبات والمعلومات والذكاء والاصطناعي الطلاب بشعبة علمي رياضة، بمختلف أقسام الكلية، بينما بعض الكليات تضم أقسام للقسم علمي علوم مع شرط دراسة مادة رياضيات 2 بجانب المواد التخصصية، وهي جامعات، كفر الشيخ وحلوان والقاهرة والمنوفية وبنها وجنوب الوادي ومطروح.

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي

وتنشر «الوطن» تنسيق كليات الذكاء الاصطناعي للعام الماضي 2022، وفقا لوزارة التعليم العالي للشعبة العلمية رياضة والشعبة العلمية علوم، كالتالي،

تنسيق كليات الذكاء الاصطناعي علمي رياضة

- تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي بجامعة حلوان 338 درجة.

- تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي بجامعة دمنهور 343 درجة.

- تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعى بجامعة سوهاج 367.0 درجة.

- تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي بجامعة طنطا 337 درجة.

- تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ 338 درجة.

- تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية 332 درجة.

- تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي بجامعة السادات 332 درجة.

- تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي بجامعة جنوب الوادي فرع الغردقة 331 درجة.

- تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي بجامعة مطروح 330 درجة.

- تنسيق كلية حاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعي بجامعة الأقصر 332 درجة.

- تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي الزقازيق 336 درجة.

تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات علمي علوم

- تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة القاهرة 362 درجة.

- تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ 366 درجة.

- تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي بجامعة السادات 361 درجة.

- تنسيق كلية ذكاء اصطناعي بجامعة المنوفية 360 درجة.

- تنسق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي بجامعة بنها 360 درجة.

- تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي بجامعة جنوب الوادي بفرع الغردقة 359 درجة.

- تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي بجامعة حلوان 358 درجة.

- تنسيق حاسبات وذكاء اصطناعي بجامعة مطروح 357 درجة.