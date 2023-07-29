موعد الإعلان النهائي لنتيجة الثانوية العامة 2023.. انتظار وترقب

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد الإعلان النهائي لنتيجة الثانوية العامة 2023 الأمر الذي يعد محط اهتمام كافة طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 - 2023.

موعد الإعلان النهائي لنتيجة الثانوية العامة 2023

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن موعد الإعلان النهائي لنتيجة الثانوية العامة 2023، من المتوقع له أن يكون 1 أغسطس المقبل، عقب المؤتمر الصحفي الذي سيتم انعقاده في ديوان التربية والتعليم والتعليم الفني، الكائن في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

وأضاف المصدر أن النتيجة في مراحل التسكين الأخيرة، قبل اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للكشف عن موعد الإعلان النهائي لنتيجة الثانوية العامة 2023 الموضح في السطور السابقة.

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة عبر الوطن

- الدخول على لينك نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 عبر «الوطن» من هنـــــــــا.

- كتابة الاسم الرباعي.

- كتابة رقم الجلوس للحصول على نتيجة الثانوية العامة.

- كتابة البريد الإلكتروني.

- رقم الهاتف المحمول.

- اختيار الشعبة.

- اختيار المحافظة.