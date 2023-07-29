روسيا تصدر تأشيرات إلكترونية لمن يرغب في السفر إليها

صرحت الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أنه سيتم بدء إصدار تأشيرات إلكترونية للمواطنين الأجانب الراغبين في السفر إلى روسيا، في تمام الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت موسكو، والساعة 07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، بدءا من يوم 1 من شهر أغسطس المقبل، بحسب ما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

سهولة الحصول علي تأشير السفر إلى روسيا

وأفادت الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية الروسية، بأنه الراغبون في الحصول على التأشيرة الإلكترونية سيتمكنون من تقديم طلباتهم عبر موقع الويب electronic-visa.kdmid.ru.

وأشارت الإدارة أيضًا إلى إطلاق عداد زمني بطريقة العد التنازلي على موقعها الرسمي لإعلام الراغبين بموعد إطلاق الخدمة.

52 دولارا مقابل تصريح الدخول

كما أفاد مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية الروسية، أليكسي كليموف، بأن تكلفة تصريح الدخول الخاص بالأجانب لن تتجاوز 52 دولارًا.

وفي شهر يوليو الماضي، وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية بضرورة إدخال التأشيرات الإلكترونية في روسيا، وذلك اعتبارًا من الأول من أغسطس 2023.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس بوتين بأن روسيا تهتم بتسهيل الإجراءات الرسمية للسائحين الأجانب، ودعا إلى إطلاق التأشيرات الإلكترونية في أقرب وقت ممكن، بهدف جعل تلك الإجراءات مريحة قدر الإمكان للزوار الأجانب.

وكان من المقرر أن يتم بدء إصدار التأشيرات الإلكترونية عبر الإنترنت لمواطني 52 دولة اعتبارًا من عام 2021، ولكن تأجل ذلك بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.