كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن العديد من الأرقام المهمة في نتيجة الثانوية العامة 2023 وأهمها نسب النجاح في مختلف المواد للشعبتين العلمية «رياضيات وعلوم»، والأدبية التي تراوحت بين 78% و79%.

أرقام هامة في نتيجة الثانوية العامة 2023

وعن أبرز 10 أرقام مهمة في نتيجة الثانوية العامة 2023 حتى الآن، أوضحت وزارة التربية والتعليم الأرقام التالية :

- نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء 90.6%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء 91%.

- نسبة النجاح في مادة الكيمياء 88.9%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ 90.2%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية 88.5%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع 93.9%.

- نسبة النجاح في اللغة الأجنبية الثانية 91%.

- نسبة النجاح في مادة اللغة الأجنبية الأولى 91.3%.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الفلسفة والمنطق 91.9%، وذلك في نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس.

نتيجة الثانوية العامة 2023 في مرحلة المراجعة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم فى بيان لها، منذ قليل، أن نتيجة الثانوية العامة، تمر حاليًا بالعديد من مراحل المراجعة والتدقيق لضمان خروجها بما يضمن تحقيق العدالة والدقة، لافتة إلى أنه سيتم إعلان موعد نتيجة الثانوية العامة فور الانتهاء من كل الإجراءات المتعلقة بها.