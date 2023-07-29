اختبارات تأهيلية للعاملين في كفر الشيخ بمركز «استدامة»

نظم مركز «استدامة» للتدريب والتطوير بديوان عام محافظة كفر الشيخ، وعلى مدار 3 أيام متتالية، فعاليات الاختبارات التمهيدية المؤهلة لبرامج وزارة التنمية المحلية التخصصية في عدد من البرامج، منها إعداد القادة، وتدريب المدربين، وإدارة المشروعات، والبرمجة، والأمن السيبراني والشبكات، والتحليل الإحصائي، وقيادات العمل النسائي، وغيرها، بإجمالي 12 برنامجاً لخطة هذا العام.

اختبارات لتأهيل العاملين في كفر الشيخ لإعداد القادة

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبر بيان اليوم السبت، أن تلك الاختبارات في إطار الاستعداد للعام التدريبي الجديد تزامنا مع بدء خطة تدريب وزارة التنمية المحلية بمركز سقارة للعام 2023-2024 والتي تبدأ فعالياتها في أغسطس المقبل، ووفق المتبع في بداية كل خطة من إجراء عدد من التقييمات المؤهلة لحضور عدد من البرامج النوعية بخطة وزارة التنمي المحلية، والتي تنفذ تباعاً وفق الجداول الزمنية بالخطة السنوية.

اختبارات المحاكاة

كما أشار محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة ممثلة في مركز استدامة للتدريب والتطوير للعام الثالث على التوالي تجرى اختبارات محاكاة لاختبارات الوزارة لتأهيل المرشحين واختيار العناصر المثلى لتمثيل المحافظة في الترشيحات النهائية ضماناً للتمثيل الذي يليق بمكانة المحافظة.

يذكر أن الاختبارات تم ميكنتها بشكل كامل بمركز استدامة بإشراف كريم السماحي مدير مركز استدامة للتدريب والتطوير، بالتعاون مع الإدارة العامة للتحول الرقمي بالمحافظة والخروج بتطبيق إلكتروني يشمل عددا من الأسئلة المتنوعة في كل تخصص، قام على إعدادها متخصصون في كل مجال وإدراجها في خوادم المركز لتستدعائها بشكل لحظي وقت تنفيذ الاختبارات في فصل تام لأي تداخل من العنصر البشري في عمليات التقييم أو الرصد للنتائج لضمان تكافؤ الفرص.

اختبارات على مدار 3 أيام

وتشمل الاختبارات التي تنتهي في تاريخ الأحد 30 يوليو الجاري عددا من الاختبارات الرئيسية، منها اللغة العربية واللغة الإنجليزية وأساسيات الحاسب والتحول الرقمي، وكذا المعلومات العامة، إضافة إلى اختبار في التخصص المرشح له المتقدم للاختبارات علاوة على وجود لجنة مقابلة شخصية لمرشحي بعض البرامج التدريبية تحدد لاحقاً، لضمان التنوع في طبيعة التقييمات وإعطاء أكبر فرصة للراغبين في التعبير عن أنفسهم بالشكل الأمثل.