محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة تصحيح امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

وجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بسرعة تصحيح أوراق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، والتي انتهت اليوم السبت بمادة الدراسات الاجتماعية، مشددا على ضرورة مراعاة الدقة في عمليات التصحيح، حتى ينال كل طالب حقه.

وأشار إلى أن امتحانات الدبلومات الفنية بدأت اليوم، ولم ترصد غرف العمليات أي مخالفات أو شكاوى.

امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

ومن جانبه، أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، أنه تابع أعمال امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مشدداً على عدم حيازة المحمول لكل من العاملين باللجنة والطلاب، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب.

وأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لم ترصد أي مخالفات، ولم تتلق شكاوى.

لا شكاوي باليوم الأول لامتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

وأضاف وكيل تعليم كفر الشيخ، أن 1987 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية أدوا امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية بالتعليم الصناعي، ومادتي اللغة العربية والتربية الدينية بالتعليم الزراعي، ومادتي اللغة العربية والتربية الدينية بالتعليم التجارى، ومادتي اللغة العربية، والتربية الدينية بالتعليم الفندقي.