الرابط الرسمي.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس «علمي- أدبي»

يتيح موقع «الوطن» نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس «علمي - أدبي»، فور اعتمادها من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتوضح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الثانوية العامة 2023 تمر حاليًا بالعديد من مراحل المراجعة والتدقيق لضمان خروجها بما يضمن تحقيق العدالة والدقة .

خطوات معرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس «علمي - أدبي»

ويمكن معرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس «علمي - أدبي» من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الخطوة الأولى الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الوطن.

- إدخال الاسم رباعي.

- إدخال رقم الجلوس.

- يختار الطالب شعبته سواء «العلمية علوم أو رياضة، أو أدبي».

- اختر المحافظة التابع لها.

- إدخال رقم التليفون.

- على الفور تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس «علمي - أدبي»، بجميع الدرجات في المواد الدراسية، ومجموع الطالب، ويعرف الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

ولفت مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، لـ«الوطن» أنه من المتوقع أن يتم اعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء اليوم السبت، على أن يتم عقد مؤتمر صحفي في بداية أغسطس للإعلان عن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 ونسبة النجاح العامة وشرائح المجاميع وأوائل الثانوية العامة 2023.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023

وجاء ضمن آخر أخبار الثانوية العامة 2023 إعلان وزير التربية والتعليم مؤشرات نتيجة الصف الثالث الثانوي، حيث بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الفلسفة والمنطق 91.9%، وبلغ عدد الطلاب الذين حصلوا على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.5% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

وأضاف الدكتور رضا حجازي أن نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات البحتة بلغت 89.7% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 5.8% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

ويعد موعد نتيجة الصف الثالث الثانوي، هو أكثر ما ينتظره الطلاب ضمن أخر أخبار الثانوية العامة 2023، فمن المنتظر الإعلان عن النتيجة خلال ساعات، حيث انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من مراجعة نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2023، وحصر قائمة الأوائل بكل شعبة (علمى علوم، علمى رياضيات، أدبى، مدارس المتفوقين بالعلوم والتكنولوجيا stem، مدارس المكفوفين، مدارس الدمج).