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الكشف على 2500 مواطن في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بالشرقية

كتب:

نظيمة البحرواي
03:11 م | السبت 29 يوليو 2023
قافلة طبية ضمن حياة كريمة بالشرقية

قافلة طبية ضمن حياة كريمة بالشرقية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بمدينة منشأة أبوعمر، والتي استمرت لمدة يومين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

12 تخصصا طبيا في القافلة

وشملت القافلة الطبية 14 عيادة بها 12 تخصصا طبيا وهي «الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد، الأسنان».

الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط

كما تم تخصيص 2 عيادة لتخصصات الباطنة والأطفال، لخدمة أهالي المدينة، والقرى المحيطة بها، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 2491 مريضا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 28 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين.

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بقلم نظيمة البحرواي