تقديم 887 خدمة طبية متنوعة ضمن قافلة علاجية بكبريت الخواطرة في السويس

قدمت قافلة علاجية أجريت بمركز شباب كبريت الخواطرة بالقطاع الريفي بحي الجناين في محافظة السويس على مدار يومين، 887 خدمة طبية متنوعة للمواطنين، نظمتها مديرية الصحة بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة والسكان، بدعم من اللواء عبد المجيد صقر محافظ الإقليم.

9 تخصصات طبية بالقافلة

أوضحت الدكتورة أمل رشدي وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس، أن القافلة أجرت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج للمرضى في 9 تخصصات، وهي الباطنة والأطفال والنساء والجراحة والأنف وأذن وحنجرة والصدر وتنظيم أسرة، بالإضافة إلى قيام القافلة بعمل العديد من الإجراءات الطبية المتنوعة، بين التحاليل المعملية والأشعة السينية، وندوات التوعية الصحية، واستطلاع آراء بعض المواطنين، بهدف تحسين الخدمة الطبية المقدمة.

المشاركون في القافلة

تابعت وكيل وزارة الصحة بالسويس، أن القافلة العلاجية، شهدت تعاون بين الجهات المختلفة المشاركة، إذ شارك في التجهيز لهذه القافلة والإشراف عليها، الدكتورة عفاف عبد الفتاح منسق القوافل العلاجية بمديرية الصحة، الدكتورة آية إبراهيم مسؤول الإمداد الدوائي ومنير عزب مسؤول مركز المعلومات، وصابر حماد مسؤول الموقع، ومحمد دردير مسؤول مالي وإداري.