الكشف على 50 حالة في قافلة طبية بالسويس

قالت السيدة رفاعي مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار في محافظة السويس، إنه جرى تنفيذ قافلة توعوية وطبية وتثقيفية، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الأوقاف ومديرية الصحة بمدرسة الخليلية.

وأوضحت مدير عام محو الأمية بالسويس في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه جرى مسح ميداني للمنطقة وتوعية الأهالي بأهمية التعليم، والحصول على شهادة محو الأمية، وإجراء قياس مستوى لـ 125 مواطنا وإجراء امتحان فوري لعدد 41 دارسا بواسطة فريق متكامل من هيئة محو الأمية.

مبادرة 100 يوم صحة أجرت الكشف علي 70 سيدة

وتابعت السيدة رفاعي حسن، أن فريق مبادرة 100 يوم صحة كشف على 45 مواطنا بمبادرة الاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة، و25 سيدة بمبادرة صحة المرأة والفحص المبكر لسرطان الثدي.

أوضحت أنه جرى عقد ندوة تثقيفية عن أخطار الزواج المبكر، وأطفال الشوارع، وفوائد تنظيم الأسرة بواسطة عبير علي.