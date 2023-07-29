توقعات تنسيق معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بـ«علوم الأزهر» بنين بأسيوط

يبحث أولياء الأمور وطلاب الثانوية الأزهرية عن توقعات تنسيق معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم البنين بأسيوط، بعدما اعتمد الأزهر الشريف الخميس الماضي نتيجة الثانوية الأزهرية، وأعلن أسماء الطلبة الأوائل.

تنسيق معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم البنين بأسيوط

وحول توقعات تنسيق معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم البنين بأسيوط، من المتوقع أن يكون قريبا من تنسيق العام الماضي، والذي وصل نتيجة القبول بمعهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم البنين 575 درجة بنسبة مئوية بلغت 88.46%.

عنوان معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم البنين بأسيوط

ويقع عنوان معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم البنين بأسيوط داخل مقر جامعة الأزهر فرع الوجه القبلي بمدينة أسيوط، بالقرب من ميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق أسيوط، وكذلك مجمع مواقف سيارات الأزهر.

اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية

وكان الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اعتمد نتيجة الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022-2023، بالنيابة عن شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، بنسبة نجاح عامة بلغت 52.38%.