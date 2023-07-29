أسماء 156 طالبا مرشحين لخوض اختبارات القبول بمدرسة «مياه الإسكندرية»

أعلنت شركة مياه الإسكندرية، اليوم السبت، كشوف أسماء الطلبة المرشحين لأداء اختبارات القبول بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بنين بالإسكندرية، أون لاين وتحريري، وعددهم 165 طالبا.

وحددت الشركة غدا الأحد للمتقدمين من محافظتي الإسكندرية ومطروح، وبعد غد الاثنين للمتقدمين من أبناء محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر.

اختبارات القبول

وأكد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية لـ«الوطن»، أن الامتحانات ستُجرى على مرحلتين من خلال شبكة الإنترنت «أون لاين»، كما ستكون هناك امتحانات تحريرية.

وذكر «جابر»، أن الامتحانات ستُجرى على يومين، الأول غدا الأحد للمتقدمين من محافظتي الإسكندرية ومطروح، والثاني يوم الاثنين للمتقدمين من أبناء محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر، مشيرا إلى الانتهاء من كل الاستعدادات وتشكيل اللجان لإجراء الامتحانات بكل شفافية وموضوعية.

المستندات المطلوبة

وأضاف رئيس «مياه الإسكندرية»، أن عدد الطلبة الذين تم قبولهم لإجراء الاختبارات 165 طالبا، وعليهم الالتزام بالمواعيد المحددة لإجراء امتحاناتهم، سواء التحريرية أو أون لاين، وعلى كل طالب إحضار المستندات المطلوبة، وهي:

- أصل شهادة الإعدادية أو المستخرج رسمى وصورة منها.

- أصل شهادة الميلاد وصورة منها.

- صورة من بطاقة ولي الأمر.

- دفتر التأمين الصحي.

- 6 صور شخصية.

وأشارت الشركة إلى توقيع الكشف الطبي على كل طالب، لمعرفة قدرته على تحمل العمل في أي وقت، والوقوف على لياقتة البدنية ومن لديه شهادات رياضية.

وتوفر شركة مياه الشرب بالإسكندرية أتوبيسات لنقل الطلاب من محطة مصر أمام المطافئ إلى المدرسة، في تمام الساعة السابعة صباحاً، والعودة بعد انتهاء الامتحان.