غرفة السياحة: ندرس آليات صرف تعويضات الحجاج المقدرة بـ8.2 مليون ريال

تدرس غرفة شركات السياحة حاليا آليات صرف مبلغ التعويض الذي حصلت عليه الغرفة من شركة «رواف منى»، التي تولت تقديم خدمات الإعاشة لحجاج السياحة بالمشاعر المقدسة، وذلك تعويضا عن سوء ونقص الخدمات بمخيمات منى وعرفات.

وقال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن غرفة شركات السياحة تدرس حاليا آلية صرف مبلغ التعويض المقدر بـ8.2 مليون ريال سعودي لحجاج السياحة المتضررين.

مبالغ التعويض ستكون وفقا لقيمة كل خدمة

وأضاف لـ«الوطن» أن مبالغ التعويض لن تكون متساوية بين كل الحجاج المتضررين من نقص وسوء الخدمات بمخيمات منى وعرفات وذلك بسبب اختلاف القيمة المالية لكل خدمة مقدمة، مشيرا إلى أن شكاوى الحجاج كانت مختلفة ففي الوقت الذي اشتكى البعض من سوء مستوى الوجبات أو عدم وصولها، لم يجد بعض الحجاج مخيمات من الأساس لذا فإن التعويض سيكون مختلفا.

وتابع عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا «هناك اختلاف أيضا في قيمة الخدمة ما بين حجاج المستوى الاقتصادي «البري والاقتصادي طيران» وما بين حجاج السياحة مستوى الـ 5 نجوم».

مبالغ التعويض

وأشار إلى أن غرفة شركات السياحة سترسل مبالغ التعويض مباشرة إلى الحجاج عبر تحويل المبلغ المستحق للحاج إلى بنك مصر ويستطيع الحاج فور إعلان الغرفة بدء صرف مبالغ التعويض الحصول عليها بموجب بطاقة الرقم القومي للحاج.