الأرصاد السعودية تؤكد استمرار ارتفاع درجات الحرارة والأمطار الرعدية

كشفت الأرصاد السعودية في بيان صدر عنها منذ قليل عن حالة الطقس اليوم السبت، إذ تستمر ارتفاع درجات الحرارة على بعض المناطق، مع زيادة احتمالية سقوط الأمطار رعدية، وبالأخص على مدينة أبها التي تسجل درجة حرارة عظمى 33 اليوم وتزيد إمكانية سقوط أمطار رعدية، وكذلك مدينة الجازان التي ترتفع درجة الحرارة العظمي لتصل لـ38 ولكنها معرضة أيضا للأمطار الرعدية.

تقدم «الوطن» تفاصيل حالة الطقس في المملكة، وفق بيان الأرصاد السعودية التي حذرت من استمرار ارتفاع درجات الحرارة على بعض المناطق، فيما تعاني بعض المناطق الأخرى من أمطار رعدية.

الأرصاد السعودية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة

وقال البيان الصادر عن المركز الوطني للأرصاد بالمملكة، إنه يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.

وأضاف أن درجات الحرارة العظمى تكون مرتفعة على معظم المناطق، مع زيادة نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار والتي تؤدى إلي تقليل من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة مكة المكرمة .

وتعاني أجزاء من مرتفعات جازان وعسير من جو غائم جزئيًا مع فرص تكون السحب الرعدية الممطرة على مدار اليوم.

حالة البحر في السعودية

وأوضح بيان المركز الوطني للأرصاد أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة تتراوح ما بين 15-35 كم في الساعة، وذلك على الجزء الشمالي والأوسط، بينما على الجزء الجنوبي تكون سرعة الرياح ما بين 25 إلى 45 كم في الساعة.

ويكون حالة البحر من خفيف إلى متوسط، بينما يكون ارتفاع موج البحر الأحمر من متر إلى 1.5 متر على الجزء الشمالي الأولي ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، كما يكون البحر خفيف إلى متوسط

أما على الخليج العربي، تكون حالة البحر خفيف، بينما حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط، فينما تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، تتغير مساءً لتصبح شمالية غربية، وتكون سرعة الرياح ما بين 10 إلى 30 كم في الساعة، وارتفاع الموج من 0.5 إلى 1 متر.