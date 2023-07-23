اليونان تشكر مصر على إرسال طائرات للمساعدة فى إخماد حرائق الغابات

حرص رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، ووزارة الخارجية اليونانية، على تقديم الشكر إلى مصر، عقب إرسالها طائرات للمساعدة في عمليات إخماد حرائق الغابات في اليونان.

تقديم الشكر إلى مصر

وكتب رئيس وزراء اليونان على صفحته على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «أود أن أعبر عن خالص شكرى للبلد الصديق وحليفتنا الاستراتيجية مصر، بعد إرسالها 3 طائرات للمساعدة فى إخماد نيران حرائق الغابات».

تحرك مصري عاجل

وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واستمراراً للدعم المصري المقدم للدول الصديقة والشقيقة لمجابهة كافة الأزمات والمحن التي تتعرض لها، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتجهيز ثلاث طائرات هليكوبتر من طراز «شينوك»، مزودة بكافة المعدات والوسائل المتطورة، للمشاركة فى إخماد الحرائق المندلعة فى عدد من الغابات بدولة اليونان، تأكيداً على عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر واليونان.