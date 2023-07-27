فرق الإطفاء السورية تسيطر على حرائق الغابات في ريف اللاذقية

واصلت فرق الإطفاء السورية، اليوم الخميس، ولليوم الثالث على التوالي، جهودها لإخماد الحرائق، التي نشبت في غابات ريف اللاذقية الشمالي، مع متابعة عمليات تبريد المساحات المحروقة، لمنع اندلاع النيران فيها مجددًا.

فصل الأراضي الخضراء لعدم اتساع رقعة الحرائق

وقال معاف طارق الحطاب، رئيس مركز حماية الغابات في ناحية قسطل، إن فرق الإطفاء عملت على تطويق النيران، التي انتقلت من زغارو إلى مواقع برج الحطب والملك وبيت حليبية، وأضاف أن العمل يجري حالياً على فصل الأراضي الخضراء عن المحروقة، لضمان عدم اتساع رقعة الحرائق، وفقًا لقناة «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم.

ولفت «الحطاب» إلى أن رجال فرق الإطفاء السورية سيطروا على الحرائق في مواقع عين الزرقاء ومقام الشيخ عبدالرزاق ومزرعة بيت سويحلي وسولاس وخربة سولاس والنهر الأسود الواقعة في الجهة الجنوبية والجنوبية الغربية من ريف اللاذقية الشمالي، مع الانتهاء بشكل كامل من عمليات التبريد في هذه المواقع.

وأشار رئيس مركز حماية الغابات إلى أنه تم الدفع بالآليات للسيطرة على مكامن خطورة امتداد الحرائق وانتشارها في مناطق بيت عوان والتفاحية وبللوران الشقراء.