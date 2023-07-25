5 جوائز من «القومي للترجمة».. اعرف الشروط ومواعيد التقديم في المسابقة

أعلن المركز القومي للترجمة، فتح باب التقدم لـ5 جوائز، وشروط وطريقة ومواعيد التقديم، وهي جائزة جابر عصفور للترجمة في مجال الآداب والدراسات النقدية «الدورة الثانية 2023-2024»، وجائزة جمال حمدان للترجمة في مجال الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية «الدورة الثانية 2023-2024»، جائزة سميرة موسى للترجمة في مجال الثقافة العلمية وتبسيط العلوم «الدورة الثانية 2023-2024»، وجائزة ثروت عكاشة لترجمة الفنون من اللغة العربية وإليها «الدورة الأولى 2023-2024»، جوائز الترجمة للشباب «الدورة الثانية 2023-2024».

جوائز المركز القومي للترجمة

وأوضح بيان عن المركز القومي للترجمة، أنّه من منطلق الإيمان بأهمية المترجم، ودوره التنويري لنشر المعرفة والارتقاء بالثقافة، فإنّه يعلن فتح باب التقدم لجوائزه للأعمال المترجمة إلى اللغة العربية في المجالات التالية:

أولًا: جائزة جابر عصفور

تُمنح للأعمال المترجمة المتميزة في المجالات التالية: «الرواية، الشعر، القصة القصيرة، النصوص المسرحية، السيرة الذاتية، أدب الرحلات، دراسات عن الترجمة، الدراسات النقدية،..»، وقيمة الجائزة 50 ألف جنيه، ودرع تذكاري، وشهادة تقدير.

ثانيًا: جائزة جمال حمدان

تُمنح للأعمال المترجمة المتميزة في المجالات التالية: «الفلسفة، علم النفس، علم الاجتماع، الاقتصاد، العلوم السياسية، التاريخ، الجغرافيا،الآثار، إدارة الأعمال،..»، وقيمة الجائزة 50 ألف جنيه، ودرع تذكاري، وشهادة تقدير.

ثالثًا: جائزة سميرة موسى للترجمة

تُمنح للأعمال المترجمة المتميزة في المجالات التالية: «الثقافة العلمية وتبسيط العلوم، فلسفة العلوم، تاريخ العلوم، التكنولوجيا،..»، قيمة الجائزة 50 ألف جنيه، ودرع تذكاري، وشهادة تقدير.

رابعًا: جائزة ثروت عكاشة

تُمنح للأعمال المترجمة المتميزة في المجالات التالية: «السينما، الموسيقي، الفنون التشكيلية، العمارة، الفنون الحركية والأدائية، دراسات عن الدراما،..»، قيمة الجائزة 50 ألف جنيه، ودرع تذكاري، وشهادة تقدير. للأعمال المترجمة من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية، و50 ألف جنيه، ودرع تذكاري، وشهادة تقدير. للأعمال المترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى.

خامسًا: جائزة الترجمة للشباب

تُمنح للأعمال المترجمة المتميزة التي أنجزها مترجمون شباب دون سن أربعين سنة في مجالات متنوعة.

قيمة الجائزة ومكوناتها:

− المركز الأول: مكافأة مالية قدرها خمسة وعشرون ألف جنيه، ودرع تذكاري، وشهادة تقدير.

− المركز الثاني: مكافأة مالية قدرها خمسة عشر ألف جنيه، ودرع تذكاري، وشهادة تقدير.

− المركز الثالث: مكافأة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه، ودرع تذكاري، وشهادة تقدير.

شروط التقدم للجائزة:

− أن يكون العمل مترجمًا ومنشورًا في إحدى دور النشر المصرية أو العربية.

− أن يكون العمل المُتَرجْم حاصلا على حقوق الملكية الفكرية «حقوق الترجمة والنشر إلى اللغة العربية».

− أن تكون الترجمة عن اللغة الأصلية، ولم يسبق ترجمة العمل من قبل.

− أن تكون الطبعة الأولى للعمل المُتَرجْم قد صدرت خلال السنوات الثلاث السابقة بدءًا من عام 2020 حتى تاريخ فتح باب التقدم للجائزة.

− لا يجوز التقدم بأعمال سبق لها الفوز بجوائز في الترجمة، أو مقدمة لنيل جائزة من جهة أخرى في الوقت نفسه.

شروط منح الجوائز

تُمنح الجائزة للأعمال المستوفية لشروط التقدم، وتحقق المعايير التالية:

1. أهمية العمل المُتَرجْم.

2. دقة النقل عن النص الأجنبي ومدى صحة الترجمة.

«دقة الترجمة، الحفاظ على مضمون العمل الأصل وروحه».

3. جودة الصياغة العربية ووضوح الأسلوب. «سلامة اللغة إملائيًا ونحويًا وتعبيريًا، مقروئية الترجمة وسلاستها وجماليتها».

4. الجهد المعرفي المبذول من المُترجِم «مقدمة للترجمة، تعليقات، حواش، فهارس فنية وببليوجرافيا».

الأوراق والوثائق المطلوبة

1. نموذج المشاركة في الجائزة «يمكن الحصول عليه من مقر المركز أو طلبه عبر البريد الإلكتروني».

2. تعريف بالعمل المُتَرجْم فيما لا يزيد عن ألف كلمة.

3. سيرة ذاتية حديثة مختصرة، وصورة الرقم القومي.

4. صورة من موافقة الجهة المالكة للحقوق على الترجمة.

5. 5 أصول من العمل المترجم، و3 نسخ مصورة من العمل الأجنبي.

المشاركة في الجوائز

تستقبل أمانة الجوائز جميع الأعمال المشاركة والترشيحات بمقر المركز، إدارة التدريب والجوائز، على العنوان التالي: «المركز القومي للترجمة، شارع الجبلاية، الجزيرة، ساحة دار الأوبرا، القاهرة» أو بالبريد، اعتبارًا 25 يوليو الجاري وحتى 24 أغسطس المقبل يوميًا من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 2 مساءً، ما عدا يومي الجمعة والسبت، كما يمكن الاتصال على: «02-27354524» أومراسلة المركز على البريد الإلكتروني: awards@nct.gov.eg.