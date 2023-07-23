5 إصدارات من «القومي للترجمة».. بينها «حرب الذكاء الاصطناعي»

أصدر المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، 5 إصدارات جديدة في موضوعات متنوعة سياسية وفنية وتاريخية إلى جانب موضوع الذكاء الاصطناعي، وهي «تاريخنا الثقافي والسياسي»، «حرب الثورة الأمريكية - نبذة تاريخية»، «حرب الذكاء- الذكاء الاصطناعي في مواجهة الذكاء البشري»، «تقنيات الفيلم التسجيلي»، «تأليف الأسفار الستىة والأسفار التاريخية».

أحدث إصدارات القومي للترجمة

وكتاب «تاريخنا الثقافي والسياسي» للمؤلف بيير رروزتفالون وترجمة نجوى حسن، ويتناول كيف أفضى حماس مايو 68 إلى بلبلة في عقدي الثمانينات والتسعينات، ثم إلى قدرية مع الألفية الثالثة، وهل انغلق الأفق السياسي والثقافي، ولماذا انقاد اليسار إلى واقعية العجز أو راديكالية عدم التكافؤ إلى حد إفساح المجال للسيادية الجمهورية والشعبوية القومية كي تغزو العقول.

و«حرب الثورة الأمريكية - نبذة تاريخية» تأليف ستيفن كونواي وترجمة أسماء أمين، ومن أجواء الكتاب: كانت الحرب الأمريكية (1775- 1783) في مواجهة الإمبريالية البريطانية أول ثورة شعبية كبيرة يشهدها العالم، ثورة تحددت معالمها بصدور إعلان الاستقلال رسميا 1776.

و«حرب الذكاء- الذكاء الاصطناعي في مواجهة الذكاء البشري»، تأليف نورنت ألكسندر وترجمة محمد سيف ، ومن أجواء الكتاب: شيئا فشيئا يدخل مخنا في منافسة مع الذكاء الاصطناعي، فكل المهن بما فيها الأكثر تعقيدا سوف تتأثر بهذاالتسونامي التقني، والتعايش بين الأمخاخ البشرية وأمخاخ السليكون سيفضي إلى لا مساواة لا تحتمل، ناهيك عن حرب بين الذكاءين، لكن لترقية لترقية الكفاءات العقلية لبشر الغد، يمكن لثورة في نظامنا التعليمي أن تجعل الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي متكاملين، وأن توجد مجتمعا ذا امكانيات غير محدودة.

و«تقنيات الفيلم التسجيلي» تأليف شيلا كوران برنارد ترجمة شحات صادق، ويقدم الكتاب تقنيات الفيلم التسجيلي للمخرجين والمشاهدين في أنحاء العالم العنصر الأساسي للنجاح في مجال الفيلم التسطيلي وذلك بتركيزه الفائقق على كل الوسائل الفنية المتعلقة برواية القصة مع نماذج عديدة من الأفلام التسجلية الفائزة بجائزة الأوسكار وغيرها من الجوائز المهمة.

«تأليف الأسفار الستىة والأسفار التاريخية» يوليوس فلهاوزن، وترجمة أحمد محمود هويدي، وفي هذا الكتاب استطاع المؤلف بمهارة كبيرة أن يفصل الطبقات الأدبية بصورة محددة بعضها عن الآخر، ويتضح ذلك من خلال تقسيمه الكتاب إلى قسمين أحدهما خاص بتأليف روايات الأسفار الستة وتأليف المادة التشريعية وثانيهما خصصه لتأليف الأسفار التاريخية.