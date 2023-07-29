«القومي للترجمة» يصدر «الضارعات» لـ إيسخولوس ضمن روائع الدراما العالمية

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي «الضارعات» لـ إيسخولوس، روائع الدراما العالمية، والكتاب ومن ترجمة وتعليق وتقديم منيرة كروان، والكتاب متاح حاليا بمنفذ البيع التابع للمركز.

تراجيديا «الضارعات» هي جزء من الثلاثية التي تعالج موضوع بنات داناؤوس الخمسين ورفضهن الزواج من أبناء عمهن أيجيبتوس. أما الجزء الثاني من الثلاثية فهو «بنات داناؤوس» والثالث هو «المصريون» وإن اختلف البعض في ترتيب أجزاء الثلاثية كما حدث في مسرحية «بروميثيوس مقيدًا» التي كانت ضمن ثلاثية أيضا، ولكن فقد الجزآن الأخران منها كما حدث في مسرحية «الضارعات».

كاتب تراجيديا «الضارعات»

إسخولوس روائي مسرحي يوناني (525 ق.م - 456 ق.م.)، كتب نحو 70 عملاً مسرحياً، إلا أن ما خُلّد منها يُعدّ على أصابع اليدين. وهي تشمل «المتوسلون»، و«السبعة ضد طيبة»، وثلاثية «أورستيا» التي تضمّ «أجاممنون»، «الضارعات».

المترجمة منيرة كروان

والمترجمة منيرة كروان تولت رئاسة قسم الدراسات اليونانية واللاتينية بجامعة القاهرة في 2009، صدَر لها العديد منها «العالم الآخر في المسرح الإغريقي، ونظام العبودية القديم والنموذج المثالي للإنسان، والحسد والإغريق، والمرأة في أثينا: الواقع والقانون وموسوعة النقد الأدبي الكلاسيكي»... وغيرها.