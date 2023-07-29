توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. استمرار انخفاض درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، توقعات حالة الطقس 72 ساعة مقبلة في بيان لها منذ قليل، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كل الأنحاء مع الاستمرار في ارتفاع نسب الرطوبة، ويسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون مائلا للحرارة رطبا على كل الأنحاء، ويكون هناك ارتفاع في نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس، إذ أنه من المتوقع أن تنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر وحتى الساعة السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأحد 30 يوليو

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: جاءت درجات الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 31 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 1 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.