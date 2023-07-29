حالة الطقس ودرجات الحرارة في أول أيام انكسار الموجة الحارة

شهدت حالة الطقس، اليوم السبت، تحسنا ملحوظا، حيث سجلت درجات الحرارة انخفاضا طفيفا على كل محافظات الجمهورية.

ووفق خبراء هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس اليوم سيكون شديد الحرارة رطب نهارا على محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية، وكذلك محافظات الوجة البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على الأنحاء كافة.

ارتفاع نسبة الرطوبة

وأكد الخبراء أنه رغم انخفاض درجات الحرارة إلا أن نسب الرطوبة تشهد ارتفاعا، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم، وتحديدا خلال فترة الذروة، بداية من 12 ظهرا حتى 5 مساءً.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على المحافظات:

- القاهرة 36 25.

العاصمة الإدارية 36 25 .

أكتوبر 37 25.

بنهــــا 36 25.

دمنهور 35 24.

وادي النطرون 36 25.

كفر الشيخ 35 24.

المنصورة 36 24.

الزقازيق 36 25.

شبين الكوم 36 25.

طنطا 36 24.

دمياط 34 24.

بورسعيد 34 25.

الإسماعيلية 39 24.

السويس 38 25.

العريش 35 24.

رفح 35 24.

رأس سدر 39 26.

نخل 39 20.

كاترين 36 19.

الطور 42 26.

طابا 38 25.

شرم الشيخ 42 30.

الإسكندرية 33 24.

العلمين الجديدة 33 24.

مطروح 32 23.

السلوم 33 24.

سيوة 38 23.

رأس غارب 42 30.

الغردقة 42 30.

سفاجا 41 29.

مرسى علم 40 30.

شلاتين 42 30.

حلايب 38 31.

أبو رماد 40 30.

رأس حدربة 39 29.

الفيوم 40 25.

بني سويف 40 25.

المنيا 41 24.

أسيوط 42 26.

سوهاج 43 27.

قنا 43 30.

الأقصر 44 30.

أسوان 44 29.

الوادي الجديد 45 27.

أبوسمبل 44 29.