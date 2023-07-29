«الأرصاد» توضح تفاصيل الطقس في أغسطس: ذروة الصيف بدرجة حرارة أقل

تحدثت الدكتورة كمنار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال هذه الأيام وفي الفترة المقبلة، قائلة إنَّ اليوم بدأ الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجتين إلى 4 درجات، وهو ما يعد انكسارا للموجة التي استمرت لأسبوعين بمعدل أعلى من الطبيعي بحوالي 4 درجات، بالإضافة لتسبب ارتفاع نسب الرطوبة فيها.

أسباب انخفاض الحرارة

وأضافت «منار غانم» لـ«الوطن»، أنَّه بدءا من اليوم يبدأ الشعور بانخفاض حرارة الجو أكثر من سابقه، بسبب تأثر الطقس بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يساعد في انخفاض الحرارة وتحسين نسب الرطوبة، ويساعد في صعود الهواء لأعلى، ما يسهم في توزيعه في عمود الهواء، بخلاف المرتفع السابق الذي كان يحبس الهواء في طبقات الجو السفلى، بالإضافة إلى وجود نشاط للرياح ما يقلل الإحساس بنسب الرطوبة والحرارة.

تفاصيل طقس الأسبوع الأول من أغسطس

وأشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنَّه مع بداية شهر أغسطس تحل ذروة شهر الصيف، واستمرارية ارتفع نسب الرطوبة التي تُشعر المواطنين بارتفاع درجات الحرارة، ورغم أنَّه الشهر الأكثر إحساسًا بالحرارة بسبب ارتفاع الرطوبة، لكن قيم درجات الحرارة خلاله تكون أقل من متوسط درجات الحرارة المسجلة في شهر يوليو.

وأوضحت أنَّ الأسبوع الأول في أغسطس سيشهد انكسارًا للموجة الحارة، ومتوسط درجات الحرارة المتوقعة ستكون ما بين 35 إلى 36 على القاهرة في الظل نهارًا، ومع وسط أيام أغسطس تبدأ الحرارة في الانخفاض بسبب الاقتراب من فصل الخريف في شهر سبتمبر.