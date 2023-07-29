انكسار الموجة الحارة خلال الأسبوع الأول من أغسطس.. ظاهرة تلطف الجو

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن شهر أغسطس المقبل، من المتوقع أن يشهد أعلى معدلات رطوبة خلال فصل الصيف، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس، بالإضافة إلى وجود ظاهرة تعمل على كسر درجات الحرارة خلال الأسبوع الأول من الشهر ذاته، وفقا للبيانات المناخية للمحطات التابعة للهيئة.

درجات الحرارة تتراوح بين 34 إلى 37 درجة مئوية

وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة، من المتوقع أن تتراوح خلال شهر أغسطس، بين 34 إلى 37 درجة مئوية، وقد يتخلل الشهر بعض الموجات شديدة الحرارة، لكنها لن تكون طويلة مثل التي نشهدها حاليًا في شهر يوليو.

وتساعد الرطوبة الزائدة أيضًا، على تهيئة الفرصة لتكوين شبورة مائية خلال الشهر المقبل، قد تكون كثيفة في بعض الأحيان خلال ساعات الليل المتأخرة، وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر.

انكسار موجة الحرارة خلال الأيام المقبلة

وأوضحت الهيئة، أن الأسبوع الأول من أغسطس، من المتوقع أن يشهد انكسار في درجات الحرارة، بسبب مرتفع العروض الوسطى، الذي يمتد مصحوبًا برياح شمالية غربية، تعمل على تلطيف الأجواء، لتكسر الموجة شدة الحرارة التي نشهدها حاليا.